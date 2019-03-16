Суббота, 16 Марта 2019 12:00

АрмИнфо.В МИД Армении 15 марта состоялись консультации между министерствами иностранных дел Армении и Беларуси по общеевропейской тематике. Делегацию МИД Армении возглавил исполняющий обязанности руководителя департамента Европы Тигран Самвелян, а делегацию МИД Беларуси - начальник главного управления по Европе и Северной Америке Андрей Бушило.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе консультаций стороны обсудили двусторонние, политические и экономические повестки Армения-ЕС и Беларусь-ЕС, в частности, как подписанные, так и все еще находящиеся на стадии переговоров соглашения с ЕС. Они коснулись статистики внешнеторгового оборота. Собеседники также обсудили график мероприятий, посвященных 10-летию Восточного партнерства ЕС, обменялись мнениями о мероприятиях, запланированных в Армении и Беларуси в рамках Восточного партнерства. Затем стороны коснулись армяно-белорусского сотрудничества в рамках международных организаций, особенно ОБСЕ и СЕ. Был также обсужден ряд региональных вопросов. По окончании консультаций белорусская сторона пригласила армянскую сторону в Беларусь провести очередной раунд межведомственных консультаций.