Пятница, 15 Марта 2019 20:30

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в городе Крайстчёрче.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, в телеграмме, в частности, отмечается: <Уважаемая госпожа премьер-министр, с глубокой скорбью узнал о террористических актах, совершённых в двух мечетях в городе Крайстчёрче, унесших жизни многих людей.

Осуждая терроризм, во всех его проявлениях, выражаю свои искренние соболезнования и поддержку Вам, родным и близким погибших и дружескому народу Новой Зеландии>.

Отметим, что в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта в двух мечетях открыли стрельбу по прихожанам. Погибли, по последним данным полиции, 49 человек, несколько десятков получили ранения. Задержаны трое подозреваемых, одному из них предъявлены обвинения в убийстве. Полиция не называет имен задержанных, но известно, что 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов, вел трансляцию нападения в сети, а незадолго до того опубликовал <манифест>. Власти Новой Зеландии признали произошедшее терактом.