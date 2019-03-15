Пятница, 15 Марта 2019 20:26

АрмИнфо. Сегодня в Армении 11 тысяч 281 человек, получающих пособия, каждый месяц выплачивают по кредитам 100 тысяч драмов и более. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер- министр Армении Никол Пашинян.

<Некоторые ежемесячно - 100 тысяч драмов, другие - 400 тысяч драмов, третьи - миллион драмов. Напомню, что речь идет о тех людях, которые официально считаются бедными и получают от 18 тысяч драмов до 40 тысяч драмов в качестве социальной поддержки> - написал Пашинян.

На выплату пособий этим людям, как указал глава правительства, государство тратит ежегодно 4,5 млрд. драмов. При этом, как заметил премьер, для того, чтобы повысить зарплату военнослужащим на 10% требуется 9 млрд. драмов. "Что вы скажите, дорогие соотечественники, вышеуказанные 11 тысяч 281 человек должны лишиться пособия или нет?",

- задается вопросом Пашинян.