Пятница, 15 Марта 2019 20:16

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди телеграмму с выражением глубоких соболезнований в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в городе Крайстчёрче.

В телеграмме соболезнования, в частности, говорится: "Осуждая любое проявление терроризма, в этот тяжелый момент разделаю Вашу скорбь и горе народа Новой Зеландии.

Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких, желая им стойкости духа и мужества, а раненым - скорейшего выздоровления".

Отметим, что в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта в двух мечетях открыли стрельбу по прихожанам. Погибли, по последним данным полиции, 49 человек, несколько десятков получили ранения. Задержаны трое подозреваемых, одному из них предъявлены обвинения в убийстве. Полиция не называет имен задержанных, но известно, что 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов, вел трансляцию нападения в сети, а незадолго до того опубликовал <манифест>. Власти Новой Зеландии признали произошедшее терактом.