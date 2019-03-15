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 Пятница, 15 Марта 2019 19:58
Наира Бадалян

В МО Армении прошла конференция, посвященная вопросам этики и реформ эффективного управления

В МО Армении прошла конференция, посвященная вопросам этики и реформ эффективного управления

АрмИнфо. В рамках Недели НАТО в Армении Министерство обороны РА совместно с командой программы по укреплению этических основ НАТО в административном комплексе оборонного ведомства провела конференцию, посвященную вопросам этики и реформ эффективного управления.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РА, в конференции приняли участие представители НАТО, МО Армении, Совета безопасности, постоянной комиссии парламента по вопросам обороны и безопасности, Военной прокуратуры, СК, МИД, дипкорпуса, аккредитованного в нашей стране, международные эксперты.  Основной темой обсуждения стал вопрос ключевой роли лидеров в деле стимулирования реформ.

Были представлены итоги сотрудничества МО Армении с программой по укреплению этических основ НАТО. Участники конференции коснулись также вопроса создания предусловий, необходимых для изменений на политическом уровне. Была также отмечена важность включения принципов этики в образовательные программы учебных заведений.  После окончания мероприятия представителей НАТО и международных экспертов принял министр обороны Республики Давид Тоноян. 

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