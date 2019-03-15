Пятница, 15 Марта 2019 19:16

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял посла Италии в РА Винченцо Дель Монако.

Согласно информации пресс-службы парламента, приветствуя посла, Мирзоян отметил важность динамично развивающихся родственных отношений с Италией, которые основаны на вековых традициях двух народов. Вместе с тем он указал на возможность дальнейшего развития связей между странами.

Арарат Мирзоян отметил важность визита в Армению президента Италии Серджо Маттарелла в июле прошлого года, который придал новый стимул развитию армяно- итальянских отношений.

Коснувшись Соглашение ЕС-Армения, глава парламента выразил надежду на то, что коллеги из Италии окажут содействие в ратификации документа в итальянском парламенте по-возможности в сжатые сроки Спикер НС подтвердил приглашение председателей Сената и Палаты депутатов Италии посетить Армению.

Посол Италии, в свою очередь, отметил, что нет проблем для ратификации Соглашения с ЕС, и процедура осуществляется в соответствии с процедурами, установленными национальным законодательством.