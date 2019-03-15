Пятница, 15 Марта 2019 19:04

АрмИнфо.В течение последних лет Армения продолжила успешное сотрудничество с НАТО. Такое мнение высказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацакянян 15 марта на полях обсуждения на тему "Женщины, мир и безопасность: Международная и армянская практика". Мнацаканян поблагодарил специального представителя генерального секретаря НАТО Клер Хатчинсон, которая находится с визитом в РА в рамках "Недели НАТО в Армении" и высоко оценил ее участие в обсуждении.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, министр заявил, что сегодня с НАТО сформирована крепкая повестка дня, локомотивом которой является Программа действий индивидуального партнерства, а также Национальный план действий правительства Армении на 2019-2021годы по выполнению положений резолюции 1325 Совета Безопасности ООН "Женщины, мир и безопасность". "В следующем году мы будем отмечать 20-летие принятия резолюции 1325 Совета Безопасности ООН. К сожалению до сих пор мир не стал лучше, во многих уголках мира люди продолжают сталкиваться с реальностью, в которой правит насилие, дискриминация и ненависть",- заявил он.

По словам главы МИД, женщины имеют важную роль в осуществлении изменений, направленных на обеспечение мира и безопасности. Усилия по обеспечению безопасности, как указал министр, более устойчивы, если женщины предстают в роли равноправного партнера в деле предотвращения насилия и оказания помощи. В данном контексте, как отметил Мнацаканян, стабильное участие женщин в деле урегулирования конфликтов не является лишь шагом, направленным на гендерное равноправие, а инструментом обеспечения мира и развития.