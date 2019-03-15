Пятница, 15 Марта 2019 18:59

АрмИнфо. В Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям 15 марта состоялось обсуждение в закрытом формате с участием членов комиссии и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна. Как сообщает пресс-служба парламента, в обсуждении участвовали также председатели постоянных комиссий НС по защите прав человека и общественным вопросам, по государственно-правовым вопросам, руководитель фракции "Просвещенная Армения". В ходе встречи затронуты вопросы, касающиеся приоритетов внешней политики РА, процесса урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы.

На встрече председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян подчеркнул важность применения парламентского инструментария в интересах внешней политики РА - во взаимодействии с законодательными и исполнительными органами. Подчеркнута также необходимость регулярных совместных обсуждений в аналогичном формате.