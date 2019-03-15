Пятница, 15 Марта 2019 18:56

АрмИнфо. В Тбилиси должны четко понимать, что Армения признает территориальную целостность Грузии. Об этом 15 марта в ходе телемоста Ереван-Тбилиси заявил эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян.

<В связи с этим заявления Зурабишвили прозвучавшие в Баку, о территориальной цельности двух стран воспринимаются в Армении весьма неоднозначно. Хочу напомнить, что в 90-ые годы между Арменией и Грузией существовало соглашение не голосовать друг против друга на различных международных площадках. К сожалению, на сегодняшний день оно не действует>, - подчеркнул Меликян.

В свою очередь экс-губернатор Самцхе-Джавахети, экс -посол Грузии в Армении Гигла Барамидзе отметил, что Армения и Грузия всегда сотрудничали в самых различных сферах, и сейчас, необходимо продолжать эту практику. <Мы очень надеемся на то, что визит Зурабишвили в Армению придаст новый стимул армяно-грузинским взаимоотношениям>,- заявил он, добавив, что помимо "тостов" для развития отношений необходимо прилагать усилия. Он подчеркнул, что вне зависимости от внутриполитической ситуации в странах двусторонние отношения должны активно развиваться.

В свою очередь председатель международного центра человеческого развития Теван Погосян выразил надежду на то, что после внутриполитических событий, произошедших в Армении весной 2018 года, армяно-грузинские отношения начнут активно развиваться во всех сферах.

Погосян напомнил о том, что в ближайшее время ожидаются взаимные визиты глав парламентов Армении и Грузии Арарата Мирзояна и Ираклия Кобахидзе. По его словам, активизации отношений будет способствовать также реализация Соглашения о глубоком и всеобъемлющем партнерстве Армении с ЕС. Он заметил, что Армения и Грузия могут сотрудничать не только политико-экономической плоскости, но и в рамках совместных региональных проектов.

Отметим, что с 13 по 14 марта в Армении с официальным визитом побывала делегация во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили провела встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном, премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Национального Собрания Араратом Мирзояном, а также с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым.