Пятница, 15 Марта 2019 18:13

АрмИнфо. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян встретился с руководителем Ассоциации по повышению безопасности окружающей среды, защиты жизни людей и имущества Франции Бернаром Жаннином. Приветствовав гостя, министр подчеркнул важность реализации различных проектов между ассоциацией и министерством. Цолакян отметил важность общественной информированности, профилактики по ликвидации последствий катаклизмов и подчеркнул важность осведомленности людей в чрезвычайных ситуациях, и в этом контексте высоко оценил реализацию образовательных программ с участием французской стороны, а также оказанную армянской стороне техническую помощь. <Бессилие ужасное явление, поэтому всегда необходимо подготовить гражданин к возможным чрезвычайным ситуациям, до приезда спасателей гражданин должен знать, как действовать в конкретной ситуации>,- пояснил министр.

В свою очередь, Жанин поблагодарил армянского министра за теплый прием, выразив желание и готовность продолжать работы, проделанные ранее. Министр также поблагодарил Жанина за активное участие в спасательных операциях во время Спитакского.