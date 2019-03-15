Пятница, 15 Марта 2019 18:07

АрмИнфо.В формулировках, нашедших место в докладе Госдепа США по правам человека касательно Нагорного Карабаха, нет ничего нового, эти формулировки перманентно повторялись и ранее. Об этом на вопрос корреспондента АрмИнфо заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, касаясь положений доклада Госдепа относительно Нагорного Карабаха.

При этом она заметила, что позиция США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, по карабахскому урегулированию отражается в скоординированных подходах посредников. "Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ США прилагают усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта",- напомнила Нагдалян, в очередной раз заявив о готовности Армении оказать содействие посредникам в решении конфликта.

Напомним, что в докладе Госдепа США по правам человека за 2018 год отмечается: " Сепаратисты при поддержке Армении продолжали контролировать большую часть Нагорного Карабаха и семь прилегающих территорий Азербайджана". Также в докладе отмечается, что окончательный статус Арцаха остается предметом обсуждения в рамках международного посреднического мандата Минской группы ОБСЕ.