Пятница, 15 Марта 2019 18:06

АрмИнфо. Глава комиссии по внешним вопросам армянского парламента Ованнес Игитян, комментируя положения доклада Госдепа США касательно Карабаха, выступил с примечательными интерпретациями, заверив, что слово <сепаратист> не всегда имеет отрицательный оттенок.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо, Игитян, в частности, попытался объяснить словарное толкование термина "сепаратист": <Если слово <сепаратист> применяется в отношении к какому-то народу, то в дипломатическом понятии это означает, что этот народ отделился . "Separate" - отделять, отделяться>.

По его утверждению, применяя слово <сепаратист> в отношении карабахского народа, Госдеп хотел отметить, что карабахцы отделились от Азербайджана. Тем не менее, Игитян признал, что Арцах и его народ не стоит называть "сепаратистами", поскольку у республики есть избранные власти, институты демократии и государственного управления. "В этом плане Арцах намного опережает Азербайджан",- заметил Игитян, переведя внимание с этой главы доклада на другую, где говорится об Армении.

<Госдеп США очень положительно оценивает те события, которые произошли весной 2018 года в Армении, считая это огромным прорывом в сфере развития демократии в нашей стране. Они очень положительно оценивают не только политические процессы, но и электоральные, а также экономические и правовые реформы. Госдеп считает правительство Армении своим партнером, с кем можно в дальнейшем сотрудничать" , - заключил Игитян.

Меж тем, пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян в беседе с корреспондентом АрмИнфо, наоборот, посчитал примененные в докладе Госдепа формулировки неприемлемыми и подчеркнул необходимость активизации работы Армении, Арцаха и Диаспоры для исключения в последующем подобных формулировок в международных докладах.

Отметим, что в докладе Госдепа США по правам человека за 2018 год отмечается: " Сепаратисты при поддержке Армении продолжали контролировать большую часть Нагорного Карабаха и семь прилегающих территорий Азербайджана". Также в докладе отмечается, что окончательный статус Арцаха остается предметом обсуждения в рамках международного посреднического мандата Минской группы ОБСЕ.