Пятница, 15 Марта 2019 16:51

АрмИнфо. Пока не время объявлять дату и место встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом 15 марта в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Согласно определенной сформировавшейся культуре, стороны сначала все согласовывают, а затем объявляют о деталях. Пока этот момент не настал. Сейчас мы занимаемся организационными вопросами. Речь идет о взаимном уважении сторон", - подчеркнул министр.