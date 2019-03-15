Пятница, 15 Марта 2019 16:48

АрмИнфо. Биржа Международного финансового центра «Астана» (AIX) планирует привлечь больше казахстанцев к торговле акциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на пресс-конференции председатель правления AIX Тим Беннетт, 66% торгового оборота по ценным бумагам национальной атомной компании «Казатомпром» обеспечивают розничные инвесторы. Напомним, нацкомпания запустила торги своих акции на этой бирже в 14 ноября 2019 года. За это время оборот по объему торгов ценными бумагами «Казатомпрома» составил более 15,9 млн долларов.

«Мы работаем вместе с фондом «Самрук-Казына» для обеспечения широкого участия розничных инвесторов, чтобы они участвовали в IPO. Конечно, инвестирование в акции не для всех в Казахстане, но мы хотим развить базу розничных инвесторов. И такие компании, как «Казатомпром», «Казахтелеком» и «Эйр Астана», - хорошая возможность для участия таких инвесторов в фондовом рынке», - подчеркнул Тим Беннетт.

По его словам, около 20-30 тыс. казахстанцев проявляют активность на бирже в различные отрезки времени. «Это не столь высокое число, если сравнивать с международными показателями. Ключевой аспект нашей работы на ближайшие 12-18 месяцев это расширение базы розничных инвесторов», - вновь подчеркнул он.

Глава AIX называет успешным выход «Казатомпрома» на IPO. «Что важно для инвесторов, так это какова ликвидность, каков оборот акции. В большинстве развивающихся рынков ликвидность оборота 20-30%, а у «Казатомпрома» уже 40-50%. Это даже лучше, чем мы ожидали изначально. Конечно, «Казатомпром» - это самое начало, точка отсчета. Есть большая работа, большие задачи. (...) Казатомпром был фантастическим примером», - отметил Тим Беннетт.

Помимо этого, он проинформировал, что проводится работа с «Самрук-Казыной», чтобы фонд также размещал свои ценные бумаги на AIX, «потому что есть заинтересованность со стороны международных инвесторов».

Говоря в целом о работе биржи, Тим Беннетт выразил удовлетворенность тем, что ее работу удалось организовать за год и собрать высококвалифицированный коллектив.

«В прошлом году у нас было 9 человек, сейчас нас 65, и в основном казахстанцы. Большим сюрпризом для меня, когда я приехал в Казахстан, стали энтузиазм, уровень образования, компетенции кадров. У нас замечательная команда. Конечно, у нас есть и иностранцы - нас трое, помогающих развивать этот бизнес, совместно у нас более 80 лет опыта работы по всему миру. Также есть коллеги из Шанхайской фондовой биржи, которые помогают нам наладить взаимосвязь с Китаем», - рассказал он.

Он также отметил активное успешное привлечение брокеров в AIX. «Все брокеры - наши члены, они в основном весьма широко известны. (...) В конце года, мы уверены, у нас будет очень большое количество глобальных брокеров в качестве членов нашей биржи», - подчеркнул он.

Напомним, ранее он сообщил сроки выхода на IPO трех крупных компаний страны - «Air Astana», нацкомпаний «КазМунайГаз» и «Казахтелеком».

AIX была образована в 2017 году в рамках развития МЦФА. 14 ноября 2018 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично дал старт первой торговой сессии на бирже. Первыми на AIX были размещены акции национальной атомной компании «Казатомпром». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу для AIX.