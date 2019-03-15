Пятница, 15 Марта 2019 16:37

АрмИнфо. В вопросе карабахского урегулирования мы движемся по повестке дня, которая была обозначена в выступлении премьер-министра Никола Пашиняна в Степанакерте на совместном заседании Совбезов Армении и Арцаха. Об этом 15 марта в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что у Армении появились новые подходы в вопросе карабахского урегулирования, и по ним армянская сторона хочет продолжать переговоры с Баку. Относительно того, касается ли это мадридских принципов, министр подчеркнул, что в повестке есть ряд различных вопросов. "Если мы будем рассматривать данные принципы, как определенную плоскость, в рамках которой стороны заняты поиском решений на основе уступок и консенсуса, то она существует. Как всем нам известно, существуют 3 принципа и 6 элементов. Но все дело, как они воспринимаются и трактуются. Мы уже отмечали, что для нас в данном вопросе первоочередное значение имеют вопросы статуса и безопасности Арцаха, которые обозначены в данных принципах и элементах", - подчеркнул министр.

Мнацаканян заявил, что в данном вопросе очень важна трактовка, а также совмещение подходов, позиций и обязательств. По словам министра, здесь не должно быть дисбаланса. "Не может быть, чтобы одна сторона постоянно уступала другой, такой подход не работает. Карабахский вопрос касается 150.000 людей, самое главное для нас, это их безопасность", - подчеркнул министр.

По его словам, у армянской стороны есть новые подходы в вопросе повышения эффективности переговорного процесса, речь идет о вовлечении Арцаха в переговоры в качестве третей стороны. <Всем нам известно, что именно Степанакерт обладает решающим голосом в урегулировании конфликта. Однако, это не должно интерпретироваться как предусловие>, - подчеркнул министр.

Он также заявил, что Армения привержена к исключительно мирному урегулированию данного вопроса. <Но для того, чтобы переговоры были эффективными, нужно принять необходимость участия в них Арцаха. Нам необходимо создать атмосферу доверия, причем с обеих сторон", - заключил Зограб Мнацаканян.