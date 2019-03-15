Пятница, 15 Марта 2019 16:27

АрмИнфо.Вероятность возобновления военных действий в зоне карабахского конфликта всегда существует, о чем свидетельствует заявление руководства Арцаха о том, что Азербайджан на линии соприкосновения укрепляет свои инфраструктуры, инженерные сооружения, осуществляя дорожно-строительные работы. Об этом на пресс-конференции заявил директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

По его словам, активные действия Баку свидетельствуют о том, что Азербайджан не готов к миру. При этом Маркаров подчеркнул, что лишь международное сообщество и высокая боеготовность армянских ВС могут являться гарантом невозобновления военных действий в зоне конфликта.

Говоря о предстоящей встрече премьер-министров Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, эксперт отметил, что Алиев попытается вести переговоры вокруг вопроса о предоставлении широкой автономии Нагорному Карабаху. Однако, как подчеркнул он, в реальности Баку хочет получить лишь территорию Карабаха, без его населения.

"Что касается армянской стороны, есть несколько вопросов, которые теоретически могут быть подняты в ходе встречи - вопрос изменения формата и принципов переговоров",- отметил Маркаров. При этом он подчеркнул, что Баку никогда не согласится на изменение формата переговоров, поскольку это будет означать продвижение в процессе признания юридической независимости Арцаха.