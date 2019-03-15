Пятница, 15 Марта 2019 16:26

АрмИнфо.15 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин принял участие в открытии класса русского языка в старшей школе № 198 г. Ереван. Для нового учебного кабинета был приобретен современный универсальный интерактивный проектор, который можно использовать на любой поверхности.

Директор школы А.Х.Торосян выразил благодарность Посольству и Российскому центру науки и культуры за предоставление технологичного образовательного инструментария, который, по его словам, будет активно использоваться для проведения как учебных занятий, так и для организации вебинаров с российскими школами- партнерами.

В свою очередь Посол России в Армении С.П.Копыркин, поздравив работников школы с открытием современной аудитории, отметил, что данное событие можно считать новым выражением исторически сложившихся тесных связей между нашими странами. Глава дипмиссии выразил убеждение, что созданный центр русского языка будет весомым вкладом в деятельность школы и позволит вести учебный процесс на новом уровне, чего требует сегодняшний динамичный мир, и поможет закрепиться школе в качестве одной из ведущих в Ереване. С.П.Копыркин подчеркнул значение и важность изучения русского языка армянской молодежью. По его словам, это не только дань истории, но и потребность, обусловленная широким спектром связей между Россией и Арменией, участием стран в интеграционных процессах. <Изучение русского языка позволит не только расширить профессиональные перспективы, но и будет несомненно способствовать личностному развитию>. В заключении Посол России в Армении пожелал созданному центру русского языка самых светлых перспектив и успешного становления в качестве площадки для плодотворной деятельности русистов не только района, но и столицы.