Пятница, 15 Марта 2019 16:13

АрмИнфо.Россия, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, неоднократно высказывалась по поводу переговорного формата, изменение которого возможно на основе согласия сторон.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. <Если стороны на каком-то этапе договорятся о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен в переговорах, то это будет именно решением сторон, и мы будем его уважать>,- заявила она.

По ее словам, эту позицию разделяют и другие члены Минской группы. Она также рекомендовала обратить внимание на последнее заявление сопредседателей, в котором отражены подходы России, США и Франции по данному вопросу. Напомним, Ереван настаивает на возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров. Меж тем, минские посредники в своем последнем заявлении отметили нефелесообразность одностороннего изменения переговорного формата.