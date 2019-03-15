Пятница, 15 Марта 2019 16:13

АрмИнфо.Армения была и остается гарантом безопасности Арцаха. Об этом 15 марта в беседе с журналистами заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Коснувшись заявления главы МИД Арцаха Масиса Маиляна о том, что имеющиеся принципы по карабахскому урегулированию, Мнацаканян заявил: "Масис Маилян выразил позицию МИД НКР, нужно учитывать, что Армения и Арцах различные субъекты. Однако, мы постоянно сотрудничаем с властями Арцаха, обмениваемся позициями и подходами", - подчеркнул Мнацаканян.

Отметим, что 13 марта, после переговоров с Действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком глава МИД Арцаха Масис Маилян заявил, что предложения и принципы, которые находятся на переговорном столе в течение последних 27 лет устарели и нуждаются в пересмотре.