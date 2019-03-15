Пятница, 15 Марта 2019 15:21

АрмИнфо. Дипломатия вокруг Нагорного Карабаха продолжится без видимых прорывов. Подобное мнение выразил АрмИнфонаучный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев.

"В последние месяцы любые армяно-азербайджанские переговоры привлекают повышенное внимание в контексте перспектив урегулирования конфликта. В ходе парижской встречи глав МИД Армении и Азербайджана в очередной раз прозвучала мысль о "подготовке народов к миру" после чего некоторые российские эксперты даже стали называть сроки подписания возможного соглашения, предполагающего известные компромиссы со стороны Еревана", - отметил он.

По оценкам эксперта, подобный оптимизм можно было бы разделять исключительно при условии отсутствия воинственных заявлений из Баку в духе освобождения"Арцаха, Зангезура и "Иреванскогоханства". Таким образом, на взгляд Арешева, весь этот бред, и заметно активизировавшаяся враждебная риторика не совсем сочетаются с рекомендованной международными посредниками "подготовкой народов к миру". Все это исключает любые поводы к оптимизму.

В этой связи, Арешев придает важность внешней интриге вокруг армяно­азербайджанских встреч на высшем уровне, связываемых некоторыми наблюдателями с усилиями американской дипломатии, в частности, советника президента США Джона Болтона. Последний, при этом, обуреваем идеей выталкивания и ослабления России отовсюду и всеми возможными способами.

"В представлении американских стратегов, вслед за примирением Армении с Азербайджаном и Турцией неизбежно последует пересмотр традиционного взгляда на Россию как на гаранта безопасности Армении. Немаловажно, что без урегулирования Карабаха все это невозможно даже в теории. Данная проблема обсуждалась господином Болтоном в ходе недавнего телефонного разговора с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, хотя в Ереване это и отрицают", - подчеркнул эксперт.

Тем не менее, "на земле", по оценкам Арешева, ситуация продолжает развиваться в несколько ином направлении, о чем свидетельствует приобретение Арменией пока четырех многофункциональных истребителей СУ-30СМ, что позитивно скажется на возможностях ВВС страны. Таким образом, заявляя о приверженности мирному решению карабахского конфликта, Ереван наращивает усилия по закупке ряда современных видов вооружений, что способствует сохранению хоть какой-то стабильности.