Пятница, 15 Марта 2019 15:07

АрмИнфо. Праздник Наурыз - один из самых древних праздников в мире, отмечаемый еще 5 тысяч лет назад. О его происхождении рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» доцент кафедры археологии, этнологии и музеологии КазГУ им. аль-Фараби, кандидат исторических наук, этнолог Меруерт Егизбаева.

«Наурыз» в переводе с персидского означает «Новый день». История Наурыза начинается из глубины веков. «Наскальные рисунки свидетельствуют о том, что праздник Наурыз появился в очень ранние времена. Так, пять тысяч лет назад появились древние наскальные изображения в горах Аныракай в 170 км к северо-западу от Алматы. На них изображены два крупных лица, одно из которых - священный человек «Тәңір», другое - распространитель тьмы «Іңір», которые на обнимаются, выполняя обряд «көрісу». В центре - четыре периода года: новорожденный теленок - весна, шестимесячный теленок - лето, а слева изображены крупный бык - осень и нежеребая кобыла - зима. Под ними танцуют 12 человек в многообразии Луны, это изображение 12 месяцев. На этом рисунке показана церемония празднования древнего праздника Наурыз, момент равновесия солнца и ночи»,- рассказывает Меруерт Егизбаева.

Праздник Наурыз - не религиозный. Этот день весеннего равноденствия, который ассоциируется с приходом тепла. Восточные гении Махмуд Кашкари, Абу Райхан Бируни, Фирдауси, Алишер Навои, Омар Хайям после себя оставили множество произведении о праздновании Наурыза. Этнолог отметила, что этот праздник отмечают не только тюркские народы. Это также и ирано-персидский праздник.

«Глава государства Нурсултан Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» отметил, что «главное условие модернизации нового поколения это сохранение и пропаганда своей культуры, своего национального кода». Один из наших обычаев, соответствующих этой инициативе - традиция празднования Наурыза.

Неоспоримо, что в этот день проявляются такие нравственные качества, как добрые пожелания, поздравления, прощение, доброта, и молодежь таким образом получает хороший пример», - отметила Меруерт Егизбаева. По ее словам, в день праздника Наурыз все люди одевались в чистую одежду, а молодежь получала благословение старцев. В тот день забывались все обиды, и люди прекращали вражду. «В настоящее время все обычаи возрождаются.

В западных регионах, Атырау и Мангистау, праздник Наурыз начинается с 14 марта и называется «Амал», традиционный элемент этого праздника - «Көрісу», когда люди демонстрируют доброжелательность», - заключила этнолог.