Пятница, 15 Марта 2019 14:24

АрмИнфо.Руководство, преподавательский и офицерский состав военно-спортивного лицея им. Монте Мелконяна отреагировали на заявление главы Комитета по управлению госимуществом Армении Нарека Бабаяна о нерезонности нецелевого использования учебного центра Минфина в Дилижане, в который было вложено не один десяток млн долларов.

Как отмечается в заявлении руководства лицея, поступившем в АрмИнфо, они в очередной раз с горечью констатируют, что начальник Комитета по управлению госимущества Нарек Бабаян просто не владеет ситуацией и информацией.

Руководство, преподавательский и офицерский состав военно-спортивного лицея пристально следит за публикациями в СМИ, касательно лицея. В результате, они готовы опровергнуть ряд заявлений, в частности, Бабаяна о том, что в лицее учатся около 100 кадетов. "2018-2019 учебный год лицей начал с 215 кадетами, на сегодня их - 190. В следующем году планируем принять на учебу 250 кадетов", - заявляют они.

Помимо этого, как отмечает руководство лицея, отель и коттеджы на территории учебного центра вовсе не простаивают, как заявляет Бабаян. Ими пользуются преподавательский и офицерский состав лицея, а с текущего года будет использоваться по назначению. Только в 2018 году в лицее проходили целых два семинара и форума, профинансированные ЕС. "Лицей также стал незаменимой гаванью высокопоставленных гостей МО и проведения различных программ", - отмечают они.

Коттеджи тоже не простаивают: в 3-х из них проживают руководители лицея, которых в выходные дни время от времени посещают члены семьи, в одном коттедже помещен медпункт, а в остальных размещают гостей - видных военных деятелей и представителей интеллигенции, которые приходят в центр с лекциями. При этом, как указывают они, Нарек Бабаян не должен сомневаться в управленческих качествах руководства лицея, имеющего опыт управления в различных структурах.

Накануне в беседе с журналистами глава Госкомитета по управлению имущества Нарек Бабаян заявил о недопустимости нецелевого использования учебного центра Комитета госдоходов Армении. По его словам, лицей им. Монте Мелконяна должен быть обеспечен хорошими условиями, но мы не имеем право предавать бездействию такую стройку с многомиллионными инвестициями, для обеспечения сохранности которого мы продолжаем выделять огромные средства и не извлекать их этого выгоду. При этом, как указал он, отель может претендовать на звание "лакшри". "Конечно, кадеты лицея должны быть обеспечены хорошими условиями, но это не означает, что лицею со 100 учащимися должна быть предоставлена территория площадью в 8 га с великолепными люксовыми условиями проживания", - указал он, призвав воздержаться от манипуляций в контексте того, что солдат достоин лучших условий. Строительство учебного центра Минфина вызвало в свое время громкие обсуждения в связи с затратами, которые Минфин за счет госсредств направляет на его оборудование. Там и спа-центры, сауны, ресторан, несколько кафе и теннисных кортов, отдельная гостиница. Обставлен объект, мягко говоря, роскошно. Только по официальным документам, на все это потрачено из госбюджета 26 млрд драм, или около 60 млн долларов. Скажем для сравнения, что строительство в центре Еревана огромной гостиницы под международным брендом потребовало 23 млн долларов.