Пятница, 15 Марта 2019 14:23

АрмИнфо. Существующие в Азербайджане ограничения на въезд в нашу страну этнических армян, вне зависимости от их текущего гражданства, обусловлены соображениями безопасности. Причем, как их собственной, так и безопасностью Азербайджана. Подобное мнение, комментируя заявление МИД РФ, выразил АрмИнфо депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков.

12 марта МИД России опубликовал призыв, адресованный направляющимся в Азербайджан россиянам, с просьбой "тщательно взвешивать вероятные риски" поездки. "Неоднократные обращения российской стороны к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджан граждан РФ", - отмечается в заявлении МИД РФ.

"В той же России проживает немало армян, в том числе из Нагорного Карабаха, из Азербайджана. Все эти люди, владея азербайджанским, способны хорошо адаптироваться на месте и создать угрозы для безопасности. С другой стороны, в Азербайджане миллион беженцев и вынужденных переселенцев у которых к армянам, мягко говоря, не дружественное отношение. И приставить специальную охрану к каждому посещающему Азербайджан армянину наши органы безопасности просто не в состоянии", - считает депутат.

Мусабеков подчеркнул, что Баку неоднократно предоставлял Москве необходимые разъяснения относительно причин, мешающих Азербайджану не препятствовать въезду в страну граждан России в силу их этнической принадлежности. В этом свете, он оценивает реакцию, прекрасно информированного о причинах ограничений российского МИД, как непонятную.

"При этом, вне зависимости от гражданства, этнические армяне, конечно же, могут посещать и посещают Азербайджан с целью участия в различных международных мероприятиях. Главное, что все подобные посещения изначально согласовываются, что дает возможность обеспечить армянам безопасность и соответствующие условия для пребывания в нашей стране", - подытожил Мусабеков.