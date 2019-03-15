Пятница, 15 Марта 2019 14:22

АрмИнфо.Защита прав потребителей - абсолютный приоритет для правительства Армении, заявил на форуме, посвященном Дню защиты прав потребителей премьер- министр РА Никол Пашинян.

Далее он попытался объяснить, что такое право потребителя: "Это, когда, к примеру, количество купленного водителем бензина соответствует показателям, указанным на таблоиде заправочного аппарата, и при этом бензин соответствует всем необходимым стандартам".

При этом он посчитал непозволительной уличную торговлю, дабы не повторять горький опыт начала 90- ых. При этом Пашинян подчеркнул недопустимость спекуляции этим вопросом из <социальных> побуждений. "Если мы допустим продажу мяса на улице, думая о том, что тем самым решаем социальную проблему, то это будет означать, что мы считаем наше государство страной с низкими стандартами, причем не только в плане защиты прав потребителей, но и социальной защиты",- отметил премьер.

Он также подчеркнул, что для увеличения объемов экспорта важно привести стандарты отечественной продукции в соответствие с самыми высокими международными стандартами.