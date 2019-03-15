Пятница, 15 Марта 2019 14:19

АрмИнфо. Мэрия Еревана разработала масштабные программы по озеленению города. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс- секретарь мэрии Акоп Карапетян.

По его словам, сейчас осуществляется процесс инвентаризации Кольцевого бульвара, и изучаются правовые основы дальнейших действий. При этом он сообщил, что все кафе близ Академического театра оперы и балета будут демонтированы.

Касаясь дальнейших работ по восстановлению других зеленых территорий Еревана, к примеру, парка <Победы>, часть которого застроена особняками бывших высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, Карапетян заметил, что эти сооружения зарегистрированы как собственность их владельцев. По его словам, для начала озеленения Парка Победы, в первую очередь, необходимо будет купить отстроенные там особняки, а у города пока нет таких средств. <Право на собственность является одной из основ правового государства>, - заметил пресс-секретарь мэрии Еревана.