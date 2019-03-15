Пятница, 15 Марта 2019 13:40

АрмИнфо. Beeline объявляет о запуске новой опции для корпоративных клиентов – абонентов тарифных планов «Смарт» постоплатной системы расчетов. Юридические лица теперь могут дополнить свой тарифный план пакетом международных звонков и дополнительной опцией, позволяющей пользоваться мобильными приложениями, такими как WhatsApp, Facebook Messenger, Zangi и Telegram без тарификации интернета.

«Для удобства наших абонентов мы разработали универсальную линейку тарифных планов «Смарт». В зависимости от своих предпочтений или нужд бизнеса клиент может выбрать наиболее подходящий тарифный план из восьми доступных. В дополнение к этому, нашим корпоративным клиентам теперь стала доступна новая возможность – дополнить свой тарифный план пакетом международных звонков и возможностью пользоваться мобильными приложениями без тарификации интернета. Уверен, что наши партнеры, работающие с коллегами на международном рынке, по достоинству оценят эту новую возможность», - сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что корпоративные клиенты – абоненты тарифных планов «Смарт», в частности получают такие удобные опции для бизнеса, как общение с сотрудниками без ограничений, т.е. 10 000 минут внутри локальной мобильной сети Beeline, выгодная связь с международными и локальными партнерами, возможность подключения дополнительных опций для нужд конкретного сотрудника или компании.

Дополнительную информацию о новом предложении корпоративные клиенты могут получить на сайте www.beeline.am и по номеру 010 700 700 в рабочие часы.