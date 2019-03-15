Пятница, 15 Марта 2019 13:34

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Артур Давтян принял содокладчиков мониторингового комитета ПАСЕ по Армении Юлию Ловочкину и Андрея Ширцеля. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, содокладчики высоко оценили готовность руководства Армении к искреннему диалогу, что содействует получению объективного впечатление о выполнении взятых обязательств.

Генпрокурор сообщил о беспрецедентных результатах в борьбе с коррупцией за прошлый год и о процессе выявления и восстановления нанесенного государству ущерба. В этом процессе он отметил роль общественности.

Жавтян поставил акцент на на предотвращении коррупции с параллельной имплементацией институциональных антикоррупционных мер. Отвечая на вопрос содокладчиков о правомерности пожертвований государству со стороны отдельных лиц, имеющих статус обвиняемых по уголовным делам, Артур Давтян отметил, что правовые основы этого процесса очень четкие.

<Исключительное право человека распоряжаться своей собственностью, однако это не может иметь никакого отношения к уголовному преследованию в их отношении>,- заверил Давтян, подчеркнув, что независимо от пожертвований уголовные дела в отношении этих лиц продолжаются.

При этом он заметил, возмещение этими лицами нанесенного государству ущерба создает благоприятные последствия для них.