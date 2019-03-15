Пятница, 15 Марта 2019 13:33

АрмИнфо.Госдеп США сигнализирует о тотальном нарушении прав трудящихся в Армении.

В ежегодном докладе по правам человека Госдепа США, в частности, говорится власти Армении не обеспечили эффективное соблюдение трудовых норм ни в государственном, ни в частности секторах. <Права трудящихся оставались незащищенными из-за отсутствия жизнеспособной Инспекции труда, независимых профсоюзов и перегруженных графиков административных судов, которые рассматривали новые дела только через год после их подачи>,- говорится в документе.

Согласно отчету, многие работники частных компаний, особенно в сфере услуг и розничной торговли, не смогли получить оплачиваемый отпуск и были вынуждены работать более восьми часов в день без дополнительной компенсации. <По словам представителей некоторых агентств по трудоустройству, многие работодатели также нанимали работников на неоплачиваемый <испытательный срок> от 10 до 30 дней. Впоследствии работодатели увольняли этих работников>,- говорится в докладе.

Согласно отчету, руководители компаний в определенных областях с низким социальным уровнем жизни часто пользовались отсутствием альтернативных рабочих мест и не обеспечивали адекватную оплату труда, не решали вопросы безопасности, не сохраняли экологические нормативы. Госдеп отмечает, что особенно работники частотного сектора очень часто подвергались жестокому обращению со стороны работодателей и не имели государственной защиты. <По сообщениям СМИ, после антикоррупционных усилий нового правительства крупные сети супермаркетов начали официально регистрировать своих работников, что привело к резкому увеличению числа зарегистрированных сотрудников без дополнительного найма>,- говорится в отчете.

Согласно докладу, в свете высокого уровня безработицы в стране рабочие, как правило, были вынуждены работать в угрожающих их здоровью или безопасности условиях, а власти не предлагали сотрудникам защиты в таких ситуациях, сами же сотрудники, как правило, не сообщали о нарушениях своих прав.

Согласно Госдепу организации по защите прав трудящихся оставались слабыми из-за сопротивления работодателей, высокого уровня безработицы и плохих экономических условий. <Профсоюзы, как правило, бездействуют>,- отмечается в отчете. В свою очередь, говорится в докладе, власти не обеспечивают эффективное применение трудового законодательства.

В документе говорится и о частом применении запрещенного детского труда, особенно в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйство и рыболовства. Часто, согласно отчету, дети работают в сферах торговли, ремонта, транспорта и общественного питания. Согласно документу, из 39 300 работающих детей 31 200 были заняты на опасных работах и с продолжительным рабочим днем.

В документе говорится и о дискриминации трудового права по признакам сексуальной ориентации, половой принадлежности, инвалидности, ВИЧ / СПИД статуса и вероисповедания. При этом Госдеп отмечает, что нет официальной или другой статистики для учета масштабов такой дискриминации.

<Женщины обычно не пользуются теми же профессиональными возможностями и не получают адекватную заработную плату, как мужчины. В объявлениях о вакансиях зачастую в качестве обязательного требования указывается молодой возраст и привлекательность претенденток. В результате чего

женщины старше 40 лет имеют мало шансов найти работу, соответствующую их образованию или навыкам>,- подчеркивает Госдеп.