Пятница, 15 Марта 2019 12:27

АрмИнфо. Госдеп США не доволен уровнем защиты прав ЛГБТ сообщества в Армении.

Как говорится в ежегодном докладе Госдепа по правам человека, в Армении нет антидискриминационных законов, защищающих права ЛГБТ сообщества. В отчете отмечается, что нет также каких-либо уголовно-правовых механизмов, которые могли бы помочь в преследовании за преступления в отношении членов ЛГБТ сообщества. <Социальная дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности отражается во всех аспектах жизни - занятость, жилье, семейные отношения и доступ к образованию и здравоохранению. Трансгендеры были особенно уязвимы для физического и психологического насилия и домогательств>,- говорится в докладе.

В докладе говорится также о массовых нарушениях прав лиц с ограниченными возможностями, начиная от низкого уровня здравоохранения и социального обслуживания, до отсутствия соответствующих инфраструктур.

Согласно докладу, в Армении не все в порядке также в сфере обеспечения прав женщин, подвергающихся семейному насилия. Согласно докладу очень мало специализированных центров, куда могут обратиться эти женщины, а правоохранительные органы зачастую не реагируют на сигналы домашнего насилия.

Госдеп недоволен также уровнем защиты прав лиц с ВИЧ/СПИД. Согласно докладу, эти люди подвергаются общественной дискриминации и не получают должного медицинского обслуживания.