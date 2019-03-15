Пятница, 15 Марта 2019 12:26

АрмИнфо.Досрочные парламентские выборы 2018 года в Армении проводились с уважением основных свобод и пользовались широким общественным доверием, которое необходимо сохранить путем дальнейших избирательных реформ. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа США по правам человека.

В документе отмечается, что в целом не было тотальных случаев злоупотребления избирательным правом, включая подкуп избирателей и давление на них, это позволило обеспечить на выборах подлинную конкуренцию. Тем не менее, отдельные случаи нарушений ИК, как отмечается в отчете, все же были.

Со ссылкой на наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Госдеп отмечает о случаях дезинформации и провокации в социальных сетях. Среди немногих вопросов, которые омрачали избирательный процесс, наблюдатели отметили, нетранспарентность и неподотчетность финансирования избирательных кампаний. <Например, вопреки предыдущим рекомендациям БДИПЧ и Венецианской комиссии, организационные расходы, такие как арендные платы, транспорт и зарплаты сотрудников штабов могли оставаться незарегистрированными, что <подрывало прозрачность финансирования избирательных кампаний>,- говорится в докладе.

В качестве других недостатков Госдеп отметил узкое правовое поле для подачи жалоб, что противоречило предыдущим рекомендациям БДИПЧ и Венецианской комиссии.

Далее Госдеп подчеркивает, что до <бархатной революции> власти подавляли политический плюрализм. А после революции наблюдатели отметили усиление радикализации в обществе, что наиболее остро отразилось в социальных сетях. Некоторые оппозиционные политические деятели утверждали, что новое правительство оказало против них общественное давление.

Госде также выразил неудовлетворение низкой вовлеченностью женщине в электоральные процессы и в системе госуправления.

В докладе подчеркивается, что местные и международные правозащитные организации, как правило, действовали без правительственных ограничений, расследуя и публикуя свои выводы по делам о правах человека.

<После <бархатной революции> некоторые пользователи Facebook, политически связанные с бывшим правительством и СМИ, начали клеветническую кампанию против организаций гражданского общества, финансируемых Фондом <Открытое общество>, и правительственными чиновниками, которые, как они утверждали, были прямо или косвенно связаны с фондом>,- подчеркивается в докладе.