Пятница, 15 Марта 2019 12:07

АрмИнфо. Заместитель министра труда и социальных вопросов РА Жанна Андреасян 15 марта провела рабочие обсуждения с партнерами из Всемирного Банка и ЮНИСЕФ.

Как передает пресс-служба Министерства, участники встречи обсудили реализацию программ социальной защиты граждан, и, в частности,

процесс модернизации системы семейных пособий. Представив уже проделанные работы и исследования, заместитель министра отметила, что

в приоритеты правительства страны входит преодоление бедности, одним из основных условий которого является полный пересмотр системы семейных пособий. "Действующая система многоступенчатая и состоит из многих компонентов. Для ее изменения необходимо использовать уже испытанные и применяемые механизмы и инструменты, которые позволят получить полный анализ и всеобъемлющее представление", - отметила Жанна Андреасян.

Она отметила, что в первую очередь необходимо упорядочить целевые направления системы и задачи, понять наличие имеющихся проблем и инвентаризировать их. Разрабатываемая политика не должна стать монополией Министерства труда и социальных вопросов. Это предполагает совмещение усилий различных министерств и согласование различных политик.

Представители организаций - партнеров в ходе встречи заявили о своей готовности и содействии стать участниками реализуемых процессов, делясь своим опытом. Они представили уже разработанный механизм, критерии и систему мониторинга, которые дадут возможность реформировать не только систему семейного пособия, но стать средством для успешной реализации программ в сферах занятости, демографии и др. сферах.

Выразив признательность за сотрудничество, Жанна Андреасян добавила, что совместив усилия и возможности сторон, в ближайшее время можно будет разработать обоснованную политику в данной сфере и получить реальные результаты.