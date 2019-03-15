Пятница, 15 Марта 2019 12:06

АрмИнфо.Группа поддержки Армении в Конгрессе США запросила от правительства в 2020 фискальном году предоставить Армении и Арцаху в качестве содействия $70 млн, сообщает Армянский национальный комитет Америки.

Так, согласно предложению конгрессменов группы, $30 млн должны быть направлены на экономические реформы и реализацию мер по обеспечению верховенства закона. $10 млн должны быть направлены в сферу обороны для реализации реформ и международных треннинговых программ. $20 млн пойдут на содействие беженцам.

$6 млн из этой суммы конгрессмены предлагают направить в качестве содействия Арцаху на программы по восстановлению и орошению. Еще $4 млн конгрессмены предлагают направить на реализацию поправок, предусмотренных резолюцией "Royce-Engel" по имплементации мер в целях снижения рисков приграничных инцидентов в зоне карабахского

конфликта. Конгрессмены предлагают также приостановить военную помощь США Азербайджану до полного прекращения Баку агрессии в отношении Армении и Арцаха. Как заметил исполнительный директор АНКА Арам Ампариян, после бархатной революции финансовое содействие США поможет Армении более эффективно реализовать начатые реформы, активизировать армяно-американское сотрудничество. Меж тем, Армянская ассамблея Америки на днях запросила для Армении от Конгресса в 2020 фискальном году содействие в размере $130 млн и для Арцаха в размере $25. Из $130 млн, запрашиваемых ААА, $100 предполагается направить на реализацию демократических и экономических реформ, $20 млн - на содействие сирийским беженцам и $10 млн - на международные учебные треннинги и реформы в оборонной сфере. $25 млн для Арцаха ААА предлагает направить на работы по разминированию и реализацию демократических реформ.