Пятница, 15 Марта 2019 10:47

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацакянян принял специального представителя генерального секретаря НАТО Клер Хатчинсон.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, Зограб Мнацаканян приветствовал визит Клер Хатчинсон в Армению в рамках "Недели НАТО в Армении" и высоко оценил ее участие в предстоящем 15 марта обсуждении на тему "Женщины, мир и безопасность: Международная и армянская практика".

Глава армянского МИД подчеркнул, что Армения придает большое значение повестке дня и мандату специального представителя генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности, поскольку женщины являются непосредственными бенефициарами укрепления безопасности и государственных структур. По словам министра, участие женщин в общественной жизни на национальном и глобальном уровнях является вопросом безопасности, и Армения привержена продвижению женской повестки дня на многосторонней платформе.

Стороны высоко оценили Национальный план действий правительства Армении на 2019-2021годы по выполнению положений резолюции 1325 Совета Безопасности ООН "Женщины, мир и безопасность".