Четверг, 14 Марта 2019 23:13

АрмИнфо. Ежегодный оборот сферы гражданской авиации Турции по итогам 2018 года достиг 110 миллиардов турецких лир, в то время как в 2003 году он находился на уровне трех миллиардов турецких лир.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Турции, турецкая сфера гражданской авиации растет быстрее общемировой.

В странах, находящихся в четырех часах лета от Турции, проживают 1,5 миллиарда человек.

Сфера авиации в Турции обязана своим быстрым развитием экономике, передовым технологиям и росту конкуренции. По показателям пассажиропотока аэропорты Турции занимают 10-е место в мире и четвертое - в Европе.

С 2003 года самолетный парк турецких авиакомпаний вырос на 218 процентов, вместимость авиалайнеров - на 253 процента, грузоподъемность - на 625 процентов.

Число городов в Турции и за рубежом, в которые летают самолеты турецких авиакомпаний, достигло 374.

Если в 2003 году парк турецких авиакомпаний насчитывал 626 самолетов, то по итогам 2018 года - 1404.

В Турции число занятых в сфере гражданской авиации выросло с 65 тысяч до 205 тысяч человек.