Четверг, 14 Марта 2019 23:05

АрмИнфо. Туризм в РК развивается по всем трем направлениям: по итогам трех кварталов 2018-го выездной туризм вырос на 4% год-к-году (до 8,2 млн туристов), въездной — на 16,6% (до 6,8 млн человек), внутренний — на 5,8% (до 4,6 млн туристов). 78,3% внутренних туристов (3,4 млн) воспользовались услугами мест размещения — гостиницами, мотелями, домами отдыха и прочими туристскими базами.

Еще 16,3% (710 тыс. туристов) посетили природные заповедники и прочие особо охраняемые природные территории. Около 5% (235,9 тысячи туристов) выбрали для отдыха санаторно-курортные учреждения. Такие данные приводит energyprom.kz.



Председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев отметил, что, по предварительным данным, за весь 2018 год рост внутреннего туризма составил 5%. Выросли показатели и по въездному туризму: Казахстан посетили 8,5 млн человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 10,2%, по сравнению с показателями 2015-го — на 32%.

По данным компании, созданной для продвижения туристского потенциала страны и привлечения инвестиций в отрасль, отмечается рост прибытий из таких стран, как ОАЭ (50%), Индия (49%), Малайзия (44%), Гонконг (22%), Польша (16%) и Южная Корея (15%) и США (5,8%). На прежнем уровне сохранились потоки посещения гражданами Германии, Великобритании и ряда других стран.

Заметим, глава государства в своем Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года поручил разработать отдельную отраслевую государственную программу по развитию туризма. Разработка программы находится на финишном этапе. Помимо этого, разработан законопроект по туризму, который тоже проходит согласование и в течение полугода будет внесен в Парламент РК.

Напомним, ранее, в 2017 году, уже была принята Концепция развития туристской отрасли РК до 2023 года, среди основных задач которой — развитие внутреннего и въездного туризма, развитие региональных культурно-туристских кластеров, увеличение вклада туристской отрасли в экономику государства, стимулирование инвестиций, формирование единого национального туристского бренда и т. д. Еще раньше, в мае 2014 года, утверждалась Концепция развития туристской отрасли РК до 2020 года.

Число отелей, гостиниц и прочих мест размещения по итогам трех кварталов увеличилось в прошлом году до 3,3 тыс. — на 11,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017-го.

Больше всего среди них было гостиниц без ресторанов — 1,26 тыс. Еще 1 тыс. мест, готовых принять туристов, — это одноэтажные бунгало, домики и коттеджи, и 703 заведения — гостиницы с ресторанами.

Согласно действующей Концепции развития туристической отрасли РК, выделяются следующие основные виды туризма: культурно-познавательный и этнографический туризм; сакральный или духовный туризм; социальный туризм; детско-юношеский туризм; спортивный туризм; медицинский туризм; деловой туризм (MICE-туризм); пляжный туризм; охотничий и рыболовный туризм; агротуризм; кемпинговый туризм; автотуризм; караванинг и др.

Количество курортных зон по итогам сентября 2018 года увеличилось почти на 12% за год, до 970 единиц.

Напомним, главой государства определены ключевые приоритетные туристические территории для повышения эффективности маркетинговых коммуникаций. Фокус будет сделан на их продвижение. Это Алматинский горный кластер, Астана, Щучинско-Боровская курортная зона, Туркестан, Алаколь, Мангистау, Баянаул, Балхаш и Шалкар-Имантауская курортная зона.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе ежегодной отчетной встречи с населением сказал, что совместно с австрийскими и французскими экспертами разработан мастер-план горных локаций Алматинской агломерации. Его реализация позволит привлечь 1 млрд долларов частных инвестиций, создать 200 километров лыжных трасс и около 30 тыс. новых рабочих мест непосредственно на объектах, а также около 45 тыс. рабочих мест — в смежных отраслях. Долю туризма и сопутствующих сервисов в Алматы планируется довести в валовом региональном продукте до 6% к 2025 году.