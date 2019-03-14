Четверг, 14 Марта 2019 22:53

АрмИнфо. Депутаты британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit-а. Это означает, что Великобритания не сможет 29 марта выйти из состава ЕС, как планировалось ранее.

Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что «Брексит» может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если парламентарии поддержат ее решение на следующей неделе.

Если они снова отклонят ее предложение, то она будет добиваться более длительного продления процедуры выхода, но любая задержка должна быть согласована с 27 другими государствами-членами ЕС.