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АрмИнфо. Депутаты британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit-а. Это означает, что Великобритания не сможет 29 марта выйти из состава ЕС, как планировалось ранее.
Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что «Брексит» может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если парламентарии поддержат ее решение на следующей неделе.
Если они снова отклонят ее предложение, то она будет добиваться более длительного продления процедуры выхода, но любая задержка должна быть согласована с 27 другими государствами-членами ЕС.
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|Президент Армении и временный поверенный в делах Канады в РА обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ выразили готовность в углублении связей с Арменией
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|17 задержанных демонстрантов в ходе акции протеста около Театра оперы и балета уже отпущены
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|Мамедьяров: Баку и Ереван согласовывают сроки проведения встречи глав двух государств
|Армения и Болгария наметили амбициозную повестку сотрудничества
|Аналитик: Визит президента Грузии в Армению - часть политики Тбилиси по аккуратному лавированию между Баку и Ереваном
|Айк Марутян: Дорогие ереванцы, давайте вернем Еревану его культурный облик
|Планируется визит премьер-министра Армении в Болгарию
|В Дубае показали парфюм за $1,3 млн
|Члены комиссии по государственно-правовым вопросам парламента и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ в Армении обсудили антикоррупционную борьбу в РА
|В критический отчет правительства США попали недостатки судебной системы Грузии
|В Армении уточнен порядок расчета военной пенсии
|Cамолеты российских ВКС нанесли точный воздушный удар
|Начальники штабов армий стран СНГ обсудят в Москве противодействие беспилотникам
|Сын Нетаньяху напомнил Турции о Геноциде армян
|Арарат Мирзоян и Саломе Зурабишвили обсудили вопросы сотрудничества на межпарламентских площадках
|Госдеп: Во время <бархатной революции> в Армении не было сбоев в работе интернет- сервисов
|Госдеп: Перед <бархатной революцией> правительство Армении оказало экономическое давление на СМИ для минимизации критики в свой адрес
|16 участников акций протеста против демонтажа кафе у Театра оперы и балета подвергнуты приводу
|Степанакерт: Формулировки в докладе Госдепа США по карабахской проблеме не приемлемы
|Лилит Макунц ответила Арсену Торосяну: В нашей фракции все депутаты работают в направлении позитивных изменений
|Госдеп США опубликовал доклад по правам человека за 2018 год
|Правительство Армении выдало положительное заключение по представленному депутатом парламента проекту поправок в Гражданском кодексе
|Давид Пахчанян решением Пашиняна освобожден от должности замминистра обороны РА
|Госдеп США: «Сепаратисты при поддержке Армении продолжают контролировать большую часть Нагорного Карабаха и семь прилегающих территорий Азербайджана»
|Начальник Генштаба России: Армения приняла активное участие в восстановлении мирной жизни в Сирии
|В Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой в 2-3 балла
|Парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил поправки в законах "О запрете на ввоз праворульных автомобилей" и "Об общественной службе"
|Посол Армении и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана обсудили перспективы сотрудничества
|Алиев вновь заявил о неприемлемости изменения нынешнего формата карабахских переговоров
|ОБСЕ распространила заявление по итогам визита Мирослава Лайчака в Армению
|Глава Миграционной службы Армении в Женеве предложил реформировать конвенцию <О статусе беженцев>
|В рамках недели НАТО в Ереване проходит международная конференция по вопросам укрепления чести и достоинства в ВС
|Руководитель Арцахского союза армянских беженцев из Азербайджана встретился с действующим председателем ОБСЕ
|Прогноз: В ближайшие пять дней температура воздуха в Армении существенно не изменится
|В Армении автодороги в основном проходимы, Ларс закрыт
|Китай и Иран усилят сотрудничество по проектам инициативы "Один пояс - один путь"
|Комитету "Карабах" вновь отказали в проведении митинга
|Эрдоган назвал Натаньяху деспотом, виновным в смерти детей
|Руководитель "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян вошел в ежегодный список Глобальных мировых лидеров
|США раскритиковали Россию, Украину, Китай и Иран в ежегодном докладе по правам человека
|Правительство Мэй проиграло еще раз: парламент Британии запретил разводиться с ЕС без договора
|Артак Зейнялян и содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении обсудили борьбу с коррупцией в Армении
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