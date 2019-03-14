Четверг, 14 Марта 2019 22:39

АрмИнфо. Археологи обнаружили свидетельства того, что тысячи лет назад Стоунхендж был местом грандиозных массовых пиршеств, на которые съезжались жители со всей территории Британских островов - в том числе из отдаленных регионов Шотландии. Об этом сообщает ВВС.

Сделать это открытие помогли свиные кости, раскопанные в четырех расположенных поблизости поселениях эпохи позднего неолита. Свинина была главным пунктом праздничного меню, причем посетители торжеств приводили с собой скот, который разводили у себя, в отдаленных районах, и закалывали для пиршества.

Изотопный анализ обнаруженных в ходе раскопок костей показал, что они принадлежали свиньям, выращенным в Шотландии, на северо-востоке Англии и в Западном Уэльсе, а также в других областях Британских островов.

В общей сложности были обнаружены сохранившиеся останки 131 животного, возраст которых составляет около 4500 лет (2800 - 2400 гг. до нашей эры).

Это доказывает не только то, что Стоунхендж был местом массового паломничества, но и тот факт, что люди, населявшие отдаленные уголки Британии тысячи лет назад, поддерживали постоянные связи друг с другом и регулярно путешествовали на значительные расстояния.

"Эти сборища можно считать первыми культурными мероприятиями, объединявшими всех жителей острова, - говорит ведущий автор исследования, профессор Университета Кардиффа Ричард Магуик. - Люди со всех уголков Британии стекались к Стоунхенджу, чтобы полакомиться едой, специально отобранной и привезенной издалека".

По словам профессора, найти свиней поблизости от места массовых пиршеств явно не было проблемой, и тот факт, что животных специально вели (или везли) с собой издалека, за сотни километров, показывает исключительную важность мероприятия и значительные усилия, которые прилагали посетители торжеств.

Кроме того, по всей видимости, заявляться на пир с пустыми руками было не принято - и неписаные правила требовали приезжать именно с едой, которую ты вырастил сам.