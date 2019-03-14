Четверг, 14 Марта 2019 22:26

АрмИнфо. Суд первой инстанции города Еревана завтра в 15:00 обнародует решение по ходатайству Специальной следственной службы (ССС) о продлении еще на 2 месяца срока ареста второго президента РА Роберта Кочаряна. Об этом сегодня после заседания суда сообщил защитник Р.Кочаряна Айк Алумян.

Напомним, что 18 января суд первой инстанции удовлетворил ходатайство ССС о продлении срока ареста Роберта Кочаряна. Против

решения суда группа защитников второго президента представила аппеляционную жалобу, по которой Аппеляционный суд 7 февраля принял решение отказать.