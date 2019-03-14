Четверг, 14 Марта 2019 22:22

АрмИнфо. Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Армении Юлия Левочкина и Андрей Ширцель выразили готовность продолжить прикладывать усилия в процессе углубления сотрудничества ПАСЕ с Арменией. Об этом они заявили в ходе встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Как сообщает пресс-служба президента РА, глава государства отметил важность мониторингового процесса ПАСЕ с точки зрения укрепления демократии в стране, подчеркнув, что Армения готова продолжать открытый диалог со структурой.

Вместе с тем, глава государства заметил, что Совет Европы является важным партнером Армении в процессе законодательных реформ.

Президент высоко оценил важный вклад европейских структур в развитии и укреплении демократии страны.