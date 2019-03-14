Четверг, 14 Марта 2019 22:16

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян встретился с временным поверенным в делах Канады в РА г-жой Анникой Гуле.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи стороны обсудили перспективы армяно-канадского сотрудничества, в частности затронули области, в которых две страны могут успешно сотрудничать.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Канадой в 2018 году составил $63.3 млн., с годовым спадом на 30,9%. При этом экспорт возрос в 2,2 раза до $33.2 млн., при спаде импорта на 60,7% до $30.1 млн.