Четверг, 14 Марта 2019 22:12

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 14 марта принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Армении Юлию Левочкину и Андрея Ширцеля.

Как сообщает пресс-служба НС РА, в ходе встречи Арарат Мирзоян выразил готовность Национального Собрания активно сотрудничать с содокладчиками.

Председатель парламента отметил, что Армения последовательно выполняет обязательства предусмотренные членством в организации, подчеркнув в этом контексте важность успешного хода программы действий на 2019-2022гг. <После революции в Армении необратимо установлена демократия. И это не просто слова, а фундаментальные ценности, которыми сегодня руководствуется наше общество>, - сказал он.

По словам председателя НС РА, лучшим подтверждением этому стали внеочередные парламентские выборы, которые прошли 9 декабря прошлого года. Арарат Мирзоян поблагодарил организацию за проведение наблюдательной миссии и заверил, что все последующие выборы в Армении будут именно такими.

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ выразили готовность углублять связи с Арменией, расширять сотрудничество на парламентских площадках.

По просьбе гостей Арарат Мирзоян представил приоритеты парламентской работы, законодательного процесса, коснулся также таких направлений, как правосудие переходного периода, избирательная реформа, антикоррупционная политика, подчеркнув при этом важность сотрудничества правительства и парламента в этой области.