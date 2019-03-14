Четверг, 14 Марта 2019 20:23

АрмИнфо ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 15 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Норка 1, 4, 5, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 1-ый переулок 2-ой улицы Норка, 1-ый и 2-ой переулки 2-ой и 5-ой улиц Норка, 2-ой переулок Серо Ханзадяна, улица

А.Арменакяна, собственные дома территорий, прилегающих к улице Гюрджяна, пансионат "Электрон", дошкольные учреждения N 53, 55 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на ул. Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна,

собственные дома 1-32 на ул. Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 58, 60 на пр. Маштоца и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 64- 88 на ул.

Арами, собственные дома 1-16 на ул. Екмаляна, жилой дом 10 на ул.

Парпеци, жилые дома 43-51 на ул. Пушкина, жилой дом 21 на ул. Саряна

и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 жилой дом 8/2 на ул. Тотовенца, жилые дома 24, 24/2, 26, 26/1 на ул. Молдовакан, жилые дома 6, 8, 10, 12, 14 на ул.

Н.Степаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 6, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50а,

50б, 54, 56, 58 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 3-20 на 2-ом тупике пр.

Багамяна, школа N76, собственные дома 1-15 на ул. Лер Камсара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 9, 11, 44 и собственные дома 26-52 на ул. Ахбюра Сероба, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 80 на ул. Гулакяна, жилые дома 2, 4, 6 на ул. Сосе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-24 на ул. Хнко Апера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилой дом 8 на 3-ем переулке Шопрона и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами); жилой дом 10 на у. Люксембург в 6-ом норкском массиве; собственные дома на улице Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 14-36 на 4-ом переулке улицы Худякова, школа "Мхитарянское согласие" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 32 и собственные дома 31-62/1 на ул. Царава Ахбюра, музыкальная школа на улице Царава Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания "Юком" на улице З.Канакерци и ООО "Канакери кари фабрика";

11:00-16:00 жилой дом 2 на 1-ой улице Аванесова, собственные дома 125-135 на 37-ой улице Нор Ареша, 68-149 на 41-ой улице и жилой дом

125/3 на 34-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 24 на ул. Эребуни, собственные дома 1-29 на 17-ой улице, 51 на 29-ой улице Арабкира, собственный дом 53/1 на ул.

В.Давтяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Норагавита 10, 11, 12, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 6, 8, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал "Г-1" полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-17:00 собственные дома 153, 202, 203 на ул. Арменакяна, собственные дома 2, 10, 8/8, 8/10 на ул. Г.Овсепяна, здание агентства

по здравоохранению, поликлиника N 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Норк Мараш;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Саят-Нова;

10:00-16:00 частично кварталы "Нор" и 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня,

Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, Хачпар и Гукасаван; частично село Ноякерт;

10:30-16:00 частично село Ланджазат;

11:00-15:00 частично село Мхчян;

12:00-16:00 частично улицы Касяна, А.Хачатряна, Комитаса, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

13:00-16:00 частично село Лусарат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 улица 26 Комиссаров и частично квартал "Нораван", собственные дома 4, 9 на ул. Сюник, собственный дом 6 на ул.

Амбардзумяна, собственный дом 2Б на ул. Айгедзори, собственный дом 67 на ул. Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 частично улица Шаумяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

14:00-16:00 частично село Елпин, частично улицы Ханджяна, Хачатряна, Спандаряна в городе Ехегнадзор;

11:00-15:00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердян, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна,

Севака, Телави, частично улицы Нарекаци, Шаумяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частные дома Джрвежа, частично частные дома Дзорахбюра, частично села Дзорахбюр и Джрвеж, газозаправочная станция Джрвежа, насосная станция 4-ой степени села Джрвеж, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон Абовяна, частично село Камарис, село Маяковский, прилегающие производственные территории и абоненты

(не являющиеся жильцами) , село Зовуни, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами)

14:00-17:00 село Гетамеч, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО <Ереван джур", соляной

комбинат, садоводческая компания 'Ераз" птицефабрика Гетамеча;

в Ширакской области:

10:00-16:00 центральная часть села Казанчи в Ашоцком регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 кварталы "Чаренц", "Центральная часть" (Кентронакан мас), "Телман", "Сурб Ншан", "Абовян", школа N2, государственный комитет кадастра недвижимости, военный комиссариат в городе

Степанаван; села Лори, Берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнанадзор и Когес;

в Сюникской области:

10:30-14:30 частично улица Комитаса в городе Горис;

11:00-15:00 улицы Лалаяна, Арцаха, Абовяна в городе Сисиан;

11:00-13:00 частично село Бардзраван;

11:00-16:00 частично село Вагатни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.