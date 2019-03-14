Четверг, 14 Марта 2019 20:20

АрмИнфо.Представители омбудсмена посетили полицейский участок в целях получения гарантий относительно соблюдения прав 19 человек, подвергнутых приводу в ходе акции протеста около Театра оперы и балета.

Представители омбудсмена провели отдельные беседы с задержанными, проверили основания для их задержания и состояние по обеспечению их прав.

В частности, представители омбудсмена зафиксировали, что 17 граждан были подвергнуты задержанию за неисполнение законных требований отрудников полиции, 1 человек задержан за преднамеренную порчу мущества, еще один за применение силы в отношении представителя

власти.

17 задержанных уже отпущены, в отношении двух остальных в полиции готовятся материалы.

События, связанные с демонтажем кафе на территории Театра оперы и балета и прилегающих к нему районах, находятся под особым контролем омбудсмена.

Отметим. что уже два дня в Ереване продолжаются акции против демонтажа кафе у Театра оперы и балета. Несмотря на протесты, префект ереванской общины Центр Виктор Мнацаканян заявил, что работы по демонтажу кафе будут продолжены, пояснив, что под снос идут два объекта, которые находятся на "первой линии" театральной площади ("Джазве" и "Атлант"). Он заявил, что не понимает реакцию протестующих, поскольку о демонтаже было объявлено за месяц, и владельцы кафе были оповещены о запланированных работах. Что касается кафе "Мегеди", его не снесут, заверил Мнацаканян. "С кафе "Шоколадница" у нас идет судебное разбирательство, но в дальнейшем это кафе тоже пойдет под снос",- сказал Мнацаканян, заверив, что как только закончатся демонтажные работы, мэрия Еревана сразу приступит к работам по озеленению этих территорий, отметив, что для реализации этих работ был приглашен ландшафтный дизайнер из Голландии