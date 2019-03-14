Четверг, 14 Марта 2019 19:53

АрмИнфо. Сегодня начался День приветствия, или Амал мереке, который побуждает людей к сотрудничеству, организованности и единству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Амал широко празднуют, кроме западных регионов нашей страны, казахи Сырдарьинского, Костанайского и Торгайского регионов, а также российских Астраханской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областей. На вопрос, когда и как появился этот праздник, нет точного, научно обоснованного ответа. Зато есть различные предположения и догадки.

Этнограф Серик Ергали пишет: «В действительности, наш народ праздновал Наурыз мейрамы целый месяц, начиная с первого дня марта (по старому стилю 1 марта, сейчас 14 марта).

Казахский ученый Машхур Жусуп Копейулы в своем труде писал, что был 8-дневный праздник под названием «наурыздама». Он проходил, по старому стилю 1-8 марта, по новому календарю 14-21 марта».

Ахат, сын гениального поэта Шакарима, отмечал, что 14 марта - по старому стилю 1 марта. «Отец сказал, что сегодня 1 марта по старому стилю - казахский Новый год, Великий праздник народа. Прежнее название Нового года - Наурыз, это означает на фарси «новый день». О том, что начало нового года - Улыс, говорит такая пословица: «Если в день Улыс казан полный, значит весь год будет много молока. Если благословит старый человек, будет удачным путь», - писал Ахат.

Совет Народных Комиссаров 24 января 1918 года издал декрет о переходе на западно-европейский календарь. В то время разница между двумя календарями достигла 13 дней. Старый календарь прекратили вести 31 января 1918 года, следующий день был 14 февраля.

Праздник Амал нельзя рассматривать в отрыве от Наурыза, он является, как бы первым вестником Наурыза. Главное требование Амал - уважение к старшим, забота о младших, поддержка слабых, помощь бедным. В этот день младшие по возрасту приветствуют старших, пожимают друг другу руки и обнимаются. Аксакалы благословляют молодых. В этот день прощаются прежние обиды, забывается вражда. Таким образом, День приветствия - праздник братства, скромности, благотворительности.

«День приветствия, который начинается за неделю до Наурыза, включает не только приветствия и объятия. Это обычай, сложившийся у людей, которые в течение зимы не видели друг друга, ничего не знали друг о друге. Поэтому, люди обнимались, иногда радуясь за благополучие близких, а иногда скорбя по умершим. Встречаясь, спрашивали близких - «как они пережили зиму, здоровы ли люди и скот, крепко ли хозяйство», - сказал историк, этнограф Жамбыл Артыкбаев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Традиция Амал, или Приветствия не ограничивается одним днем, она продолжается в течение года. Те, кто по каким-то причинам 14 марта не был в родных местах, то по прибытии он должен поприветствовать стариков.

Также надо отметить, что Приветствие не носит никакой религиозной окраски. Отметим, что с этого года праздник Амал отмечается на международном уровне. На традиционное мероприятие, проходящее 13-14 марта у подножия горы Отпан в Мангистауской области, в этом году приехали братья из России, Узбекистана, Турции, Кыргызстана и ногайцы.