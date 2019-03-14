Четверг, 14 Марта 2019 18:28

АрмИнфо.Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин выступил с лекцией «Знакомство с бизнес-моделью и корпоративной культурой Beeline» перед студентами «Школы лидерства». После лекции для гостей была организована экскурсия по компании.

«Повышать профессиональные навыки сегодня – это каждый день ставить перед собой новые амбициозные цели. И если очередная «планка» покажется вам недостижимой, тем радостнее будет момент ее взятия и даже неудачи на этом пути подарят вам бесценный опыт. Корпорациями тоже руководят люди, и сегодня я расскажу вам о нашей бизнес-модели и становлении корпоративной культуры в компании, которая занимает лидирующие позиции на практически всех рынках своего присутствия», - сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«Школа лидерства придает особое значение передаче практического бизнес опыта молодым людям, смело смотрящим в будущее. Мы уверены, что встреча с руководителем одной из крупнейших компаний в Армении и знакомство с ее бизнес моделью и корпоративной культурой положительно отразится на взгляды и будущие инициативы участников сегодняшней встречи», - отметил председатель совета фонда Школа лидерства Самвел Мовсисян.

Отметим, что выступление Андрея Пятахина прошло в рамках партнерства Beeline и фонда «Школа лидерства». Мероприятие прошло в административном здании Beeline.