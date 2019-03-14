Четверг, 14 Марта 2019 18:24

АрмИнфо.Америабанк, удерживая лидерство по основным финансовым показателям, подтягивает розничное кредитование на лидирующие в банковской системе Армении позиции.

Так, по данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, активы банка составили 779.8 млрд драмов ($1.6 млрд, 1-ая позиция). В их структуре 70% или 545.8 млрд драмов ($1.13 млрд, 1-ая позиция) пришлось на кредитные вложения, а 8,3% или 64.4 млрд драмов ($133.1 млн) - на вложения в ценные бумаги.

За 2018 год кредитный портфель Америабанка усилил темпы роста до 15%, что было в основном обеспечено за счет существенной активизации розничного кредитования (кредиты физ. лиц), объемы которого банк нарастил на 65,3% - до 102.3 млрд драмов ($211.4 млн). По этому показателю банк поднялся на две ступени и расположившись на 4-ой позиции. Параллельно, Америабанк вывел динамику корпоративного кредитования на 5,7%-ый рост, закрепившись по объему на 1-ой позиции

- 440.3 млрд драмов ($910.2 млн).

В лидерах Америабанк и по вложениям в ценные бумаги, в том числе в гособлигации (включительно армянские евробонды), удерживая 2-ую позицию - 64.4 млрд драмов ($133.1 млн, с годовым ростом на 4%).

Улучшение динамики этих основных составляющих позволило банку увеличить активы на 15%, благодаря чему процентные доходы удалось удержать в росте (на 8,7%). В итоге, общие доходы банка выросли на 8,8%, нарастив прибыль на 39,7% - до 13.3 млрд драмов (1-ая позиция), которая, после вычета налогов, сформировала чистую прибыль на уровне 10.5 млрд драмов ($21.7 млн, с годовым ростом на 37,3%). В результате. Банк закрепил за собой первенство и по размеру чистой прибыли.

Банк в лидерах и по кредитованию промышленного сектора (включительно энергокомплекс), сельского хозяйства, строительного сектора, сферы торговли, транспорта и связи, общепита и сферы услуг, ипотечному кредитованию. Банк также в лидерах по кредитованию сферы МСБ. Но основная концентрация кредитных вложений приходится на промсектор и сферу торговли.

Америабанк весьма активен и на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г. По состоянию на 5 марта 2019г на армянской фондовой бирже AMX котируются уже 11 выпусков облигаций Америабанка, из коих 8 - долларовые в общем объеме $76 млн, 1 - в евро в объеме 3 млн и 2 - драмовых в общем объеме 5 млрд., которые числятся в списках "Abond" и "Bbond". Наряду с этим, Америабанк в июне 2016г через компанию responsAbility Investments AG успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах.

Напомним, что Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк

функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 16 подразделений, из коих 10 столичные и 6 - региональные.

Акционерами Америбанка на 1 января 2019г выступают: Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития (АБР) - 13,98% и ESPS Holding Limited - 11,62%. Банк ежегодно удостаивается

отличительных наград от Euromoney, от Global Finance, от The Banker/FT, от Commerzbank-а. Америабанк имеет кредитные рейтинги от двух из основной тройки агентств: S&P (B+, с прогнозом "Cтабильный")

и Moody's (B1, с прогнозом "Позитивный").