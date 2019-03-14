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 Четверг, 14 Марта 2019 18:15
Ася Балаян

Страны СНГ будут развивать сотрудничество в сфере применения БПЛА

Страны СНГ будут развивать сотрудничество в сфере применения БПЛА

АрмИнфо. Страны Содружества независимых государств будут сотрудничать в сфере применения беспилотной авиации и противодействия беспилотникам. Об этом заявил, закрывая заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

<Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам>, - сказал он.

По словам Герасимова, в ходе заседания также были рассмотрены вопросы подготовки военных кадров, топографического обеспечения вооруженных сил государств Содружества и дальнейшего развития взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

<Заседание Комитета начальников штабов подтвердило, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств имеет хорошие перспективы и динамику развития>, - отметил Герасимов.

Начальники штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ также согласовали дальнейшее развитие объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), исходя из современных задач.

<В рамках совместной работы одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, согласованы пути адаптации объединенной системы ПВО к решению задач воздушно-космической обороны, а также намечены совместные мероприятия на следующий год>, - пояснил он.

Герасимов отметил деловой и конструктивный настрой, в котором прошло заседании Комитета.

Начальники штабов стран СНГ обменялись мнениями по складывающейся военно- политической обстановке в мире и проанализировали вызовы и угрозы безопасности государств Содружества.

<В ходе заседания нам также удалось обобщить опыт постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике>, - сообщил глава российского Генштаба.

В работе Комитета начальников штабов приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 

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