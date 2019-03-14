Четверг, 14 Марта 2019 18:08

АрмИнфо.Конверс Банк улучшил условия услуг, предлагаемых молодым клиентам в рамках акции “Создай свою кредитную историю”. Учитывая существующий спрос, отныне он будет предлагаться клиентам Банка в качестве отдельного продукта.

Конверс Банк объявил об акции “Создай свою кредитную историю”, разработанной специально для молодых клиентов, около двух лет назад, одновременно с открытием филиала “Еритасардакан” по адресу улица Теряна, 105/1. Филиал предлагает комплексные банковские услуги студентам ВУЗ-ов, расположенных поблизости.

“Сегодня, внедряя продукт “Создай свою кредитную историю”, мы делаем очередной шаг в направлении повышения доступности банковских услуг для студентов”, - отметили в Конверс Банке.

В частности, в рамках продукта “Создай свою кредитную историю” Конверс Банк предлагает своим клиентам-студентам возможность получения кредитов с уменьшаемым или возобновляемым лимитом. Кредитование осуществляется в кратчайшие сроки, на конкурентных условиях. Максимальная сумма кредитного лимита составляет 300,000 драмов, а для студентов, получающих стипендию – 600,000 драмов, по годовой процентной ставке 15 процентов.

Кроме того, в рамках данного продукта Конверс Банк предлагает членам семьи (родители, сестра, брат, супруг) студентов, имеющих пластиковую студенческую карту “Создай свою кредитную историю”, ипотечные кредиты и кредиты на приобретение автомобиля по процентной ставке на 1 (один) процентный пункт ниже стандартной процентной ставки, действующей на момент подачи заявки на получение кредита.