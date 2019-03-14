Четверг, 14 Марта 2019 18:06

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Лена Назарян 14 марта встретилась со специальным представителем Генерального секретаря НАТО Клер Хатчинсон.

Как сообщает пресс-служба парламента, вице-спикер подчеркнула важность встреч в Ереване с 11 по 18 марта в рамках Недели НАТО,

подтвердив готовность Армении продолжать сотрудничество в ряде сфер, вызывающих взаимный интерес.

Назарян обратилась к проблемам гендерного равенства и предпринятым в Армении шагам. Она отметила, что Избирательным кодексом квота вовлеченности женщин в избирательные списки составляет 25%, однако намечаемыми изменениями вскоре ожидается довести ее до 30%.

Вице-спикер парламента выделила, в частности, проблемы экономического и социального развития женщин на приграничных территориях, вопросы особой защищенности перемещенных женщин, вовлеченности женщин в миротворческие миссии, защиты прав женщин в оборонной системе.

Назарян коснулась также подписанного недавно меморандума о взаимопонимании между Национальным Собранием и занимающимися проблемами женщин общественными организациями.

В свою очередь Клер Хатчинсон оценила готовность Армении участвовать в миротворческих и гуманитарных миссиях. Спецпредставитель Генерального секретаря НАТО подчеркнула важность шагов РА по защите прав женщин