Четверг, 14 Марта 2019 18:05

АрмИнфо. Отношения между Арменией и Ираном - ни что иное как "место встречи" христианства и ислама. И итоги визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Исламскую республику в очередной раз это подтвердили. Подобное мнение выразил АрмИнфо советник первого президента Армении по вопросам нацбезопасности, член комитета "Карабах", аналитик Ашот Манучарян.

27-28 февраля Никол Пашинян впервые посетил с официальным визитом в качестве премьер- министра Армении Исламскую Республику Иран. Двухдневная повестка премьера оказалась довольно насыщенной - Пашинян встретился с высшим политическим и духовным руководством страны. Состоялись его переговоры с президентом ИРИ Хасаном Роухани и председателем Меджлиса Али Лариджани. Армянского премьера принял Верховный лидер Исламской революции Аятолла Сейед Али Хаменеи. Помимо Тегерана Пашинян посетил Исфахан, где провел встречи с губернатором и местной армянской общиной.

"Конечно, визит армянского премьера в Иран весьма важен с точки зрения углубления политических и торгово-экономических отношений. Он имеет важное геополитическое наполнение и, соответственно, перспективы. Однако, я все же склонен рассматривать его в более широком, глобально-цивилизационном контексте. Посетив Иран Пашинян в очередной раз зафиксировал факт цивилизационной близости между этой соседней страной и Арменией", - подчеркнул он.

В этом свете Манучарян рассматривает визит Пашиняна в Иран как шаг в направлении продолжения и углубления тысячелетнего диалога двух цивилизаций и двух религий. По его оценкам, в условиях, когда сосредоточенные в США и Израиле центры силы пытаются провести на юге региона очередную разделительную линию, подобная инициатива Еревана и Тегерана весьма важна.

Таким образом, аналитик оценивает визит армянского премьера в Иран в качестве составной общей политики в направлении выхода остальных стран Большого Ближнего Востока из регионального хаоса. Согласно его видению ситуации, Армения и Иран сообща пытаются найти ответы на вызовы и проблемы обширного региона.